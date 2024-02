Reinbek. Der Gewinner des jüngsten Wettbewerbs in Reinbek kennt alle Tricks. Demnächst wird das Bad saniert. Kommt eine zweite Rutsche?

Ihr Motto ist Programm: „Too fast for you“ (zu schnell für dich). Das bewiesen Andreas Köhnke und seine beiden Söhne Cedric (18) und Lenius (13) am Wochenende erneut beim beliebten Rennrutschwettbewerb im Reinbeker Freizeitbad. Denn in dieser Disziplin macht den Köhnkes so schnell niemand etwas vor. Die Familie hat schon mehrfach den deutschen Meistertitel im Rennrutschen nach Hause getragen.