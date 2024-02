Reinbek. Reinbek wird in der Schulstraße eine Unterkunft bauen. Die Entscheidung über weitere Standorte wurde erneut aufgeschoben.

So viele Bürgerinnen und Bürger saßen selten im Publikum der Reinbeker Stadtverordnetenversammlung. Am Donnerstagabend, 22. Februar, war schon eine Viertelstunde vor Beginn der offiziellen Sitzung fast jeder Platz belegt. Stühle wurden in den Sitzungssaal des Rathauses getragen, damit alle der rund 50 Besucherinnen und Besucher einen Platz bekamen.