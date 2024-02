Reinbek. Randgruppensport mit Spaßfaktor und Haltung. Darum ist Bürgermeister Björn Warmer am 24. Februar wieder Schirmherr dieser Disziplin.

Meldeschluss ist am Sonnabend, 24. Februar, um 13.30 Uhr, Startschuss ist um 14 Uhr. Bei der 14. offenen Reinbeker Stadtmeisterschaft im Rennrutschen im Freizeitbad wird es gewohnt feuchtfröhlich – ohne Alkohol, versteht sich. Bis auf Wasser sind alle reibungsmindernden Substanzen verboten. In der etwa 70 Meter langen, polierten Röhre im Reinbeker Freizeitbad sind alle Rennrutscherinnen und Rennrutscher im Alter von sieben Jahren an willkommen.