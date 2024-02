Reinbek. Sowohl der Fahrer (82) als auch die Menschen im Einkaufsmarkt am Täbyplatz bleiben unversehrt. Warum alle so viel Glück hatten.

Die Unfallursache ist noch nicht ganz geklärt: Mit einem großen Knall ist am Freitag, 23. Februar, gegen 11.30 Uhr am Täbyplatz in Reinbek ein 82-jähriger Reinbeker mit seinem Pkw gegen die Fensterscheibe des Edeka-Marktes gefahren. Der Kassenbereich nahe dem Fenster war gut gefüllt. Doch sowohl der Fahrer als auch die Kunden und Mitarbeiter des Edeka-Marktes blieben unversehrt.