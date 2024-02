Reinbek. Eigentlich sollten Reinbeker zur Europawahl über die Erweiterung abstimmen. Doch zur Fragestellung gab es keine Mehrheit. War es Kalkül?

Es ging, so schien es zumindest, eine Welle der Ratlosigkeit durch den Sitzungssaal des Reinbeker Rathauses, als am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung über den Bürgerentscheid zur Erweiterung des Gewerbegebietes Haidland abgestimmt worden war. Eigentlich sollten Reinbekerinnen und Reinbeker wie berichtet am 9. Juni 2024, dem Tag der Europawahl, darüber entscheiden, ob das Gewerbegebiet Senefelder Ring zwischen Sachsenwaldstraße und Bummereiweg um neun Hektar ins Haidland erweitert werden soll.