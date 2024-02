Reinbek. Nach 33 Jahren im Berufsleben verabschiedet er sich in den Ruhestand. Der Energieversorger ist heute einer der Größten im Norden.

Als Thomas Kanitz vor 38 Jahren in das Berufsleben einstieg, war die Welt noch eine andere: Der heutige Geschäftsführer des E-Werks Sachsenwald hatte nach dem Abitur Elektriker gelernt und danach in Hannover ein Studium zum Elektroingenieur absolviert. Doch zu Beginn seines Arbeitslebens hat er im Berchtesgadener Land noch mit Steigeisen die Holz-Strommasten erklommen. Als er 1991 beim E-Werk Reinbek-Wentorf an der Schlossstraße begann, gab es dort noch nicht einmal ein Faxgerät, geschweige denn einen Computer. „Die Damen haben an großen Reißbrettern mit Tusche die Pläne gezeichnet“, erinnert er sich lächelnd.