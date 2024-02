Großhansdorf. Im Schutz der Dunkelheit verschaffen sich Kriminelle in Großhansdorf über Terrassentür Zugang zu Einfamilienhaus. Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in Großhansdorf haben Einbrecher ausgenutzt, um sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses zu verschaffen. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend, 22. Februar, gegen 20.15 Uhr in der Straße Groten Diek.