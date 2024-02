Ahrensburg. Medienkonzern schließt Druckerei Ende Juli. Stadt stellt die Weichen für die künftige Nutzung des 29-Hektar-Grundstücks.

Nach mehr als 60 Jahren endet in diesem Sommer die Geschichte von Axel Springer in Ahrensburg. Zum 31. Juli wird der Medienkonzern den Betrieb in der bei ihrer Einweihung „größten und modernsten Druckerei des Kontinents“ einstellen. Im benachbarten Druckzentrum von Prinovis sind bereits Ende Januar die letzten Zeitschriften und Kataloge von der Verladerampe gelaufen. Zusammen rund 650 Mitarbeiter sind von dem Aus betroffen.