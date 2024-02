Glinde. Glinder Bürgerinitiative setzt sich für Geschwindigkeitsreduzierung am Papendieker Redder ein. Dürfen Radfahrer zurück auf den Gehweg?

Es ist ein gewohntes Bild an diesem Morgen gegen 9 Uhr am Papendieker Redder in Glinde: Ein BMW sowie ein Mercedes direkt dahinter brettern die Straße entlang Richtung Barsbüttel und überschreiten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um einiges. Anwohner bemängeln derartiges Fehlverhalten seit Langem und fordern auf einem rund einen Kilometer langen Abschnitt Tempo 30.Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet, in der 117 Haushalte organisiert sind. Mit dem Ansinnen kommt die Gruppe nicht durch, ihren Antrag hat die Stadtverwaltung abgelehnt. Widerspruch wurde eingelegt, die Antwort steht aus. Sprecher Peter Berndt und Mitstreiter sind jetzt selbst aktiv geworden und haben sechs Schilder an Laternenmasten angebracht.