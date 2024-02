Bargteheide. Kernsanierung würde laut einem Baugutachten rund eine Million Euro verschlingen. Warum die Nachnutzung bislang völlig unklar ist.

Die sogenannte „Villa Wacker“ dürfte das wohl umstrittenste Bauwerk der Stadt Bargteheide sein. Seit Jahren wird mit Verve diskutiert, wie mit dem Mitte der 1920er-Jahre errichteten Backsteinhaus An den Stücken 49 unweit des Bahnhofs umzugehen sei. Die einen würden es mit Blick auf den baulichen Zustand und die Notwendigkeit, dringend benötigten neuen Wohnraum schaffen zu müssen, am liebsten abreißen. Die anderen sehen in dem Gemäuer ein besonderes architektonisches Zeugnis in einer städtischen Grünachse, die unbedingt erhalten bleiben sollte. Nun hat der zertifizierte Bausachverständige Rüdiger F. Solvie aus Hamburg im Bauausschuss eine Bauzustandsanalyse vorgelegt, die für neuen Zündstoff in der Debatte sorgt. Seinen Erkenntnissen zufolge würde die reine Instandsetzung nach aktuellen Maßgaben rund eine Million Euro kosten.