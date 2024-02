Ahrensburg. Unternehmen aus Hamburg will in der Nähe des Bahnhofs durch Nachverdichtung zusätzlichen Wohnraum schaffen. Warum das Vorhaben stockt.

Mehr Wohnraum in der Nähe des Ahrensburger Bahnhofs: Im August 2022 stellte die Eigentümerin der Blocks rechts und links der Stormarnstraße, die Magna Asset Management AG aus Hamburg, Pläne zur Nachverdichtungdes Bahnhofsviertels vor. 52 neue Wohnungen sollten so in zentraler Lage entstehen.