Glinde. Hyundai verschwindet in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar unweit des Pendlerparkplatzes Möllner Landstraße. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte haben in Glinde einen SUV gestohlen, der am Rand der Straße Am Sportplatz geparkt war. Wie die Polizei informierte, verschwand der silbergraue Hyundai Tucson in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20. und 21. Februar. Der Halter hatte es zuvor gegen 20 Uhr am Dienstagabend am Straßenrand unweit des Pendlerparkplatzes Möllner Landstraße abgestellt.