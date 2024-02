Braak. Dreiste Müllsünder laden zahlreiche Behältnisse bei Braak ab. Teilweise waren sie noch gefüllt. Polizei schaltet Umweltexperten ein.

Die Polizei ermittelt nach einem Umweltdelikt in Braak (Kreis Stormarn): Unbekannte haben an einem Feldweg in der Gemeinde zahlreiche Ölfässer und -kanister abgeladen. Beamte der Polizeistation Trittau hätten am Heermoorweg mehrere Behältnisse entdeckt, die teilweise noch mit Flüssigkeiten gefüllt gewesen seien, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.