Siek. Rund 40 Teilnehmer versperren Zufahrten zu Logistikzentrum in Siek mit Fahrzeugen. Verzögerungen bei Warenanlieferungen.

Rund 40 Personen haben am Dienstagabend, 20. Februar, das Lidl-Zentrallager in Siek (Kreis Stormarn) blockiert. Die Demonstrantenversperrten mit Fahrzeugen die Zufahrten zu dem Logistikzentrum im Gewerbegebiet Jacobsrade an der A1. Laut Polizei war die Versammlung nicht angemeldet.