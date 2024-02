Ahrensburg. Erst in der vergangenen Woche standen die Busse in Stormarn wegen eines Warnstreiks still. Was Bürgerinnen und Bürger jetzt wissen müssen.

Es nimmt kein Ende: Erst in der vergangenen Woche standen die Busse in Stormarn still. Nun hat die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten des Omnibusverbandes Nord (OVN) in ganz Schleswig-Holstein erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieses Mal soll er fünf Tage dauern. Der Streik beginnt am Montag, 26. Februar, mit Dienstbeginn und endet mit dem letzten Dienst am Freitag, 1. März.