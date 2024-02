Ahrensburg. CDU-Bundestagsabgeordnete kritisiert Ausbaupläne für den Bahnhof Bargteheide. Warum Verzicht auf Regionalbahn-Halt ein Problem ist.

In der Diskussion um den Ausbau des Schienennahverkehrs im Kreis Stormarn hat sich nun auch Melanie Bernstein zu Wort gemeldet, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Segeberg. „Die Streichung von Regionalisierungsmitteln bedroht die Verkehrswende im ländlichen Raum, das macht unter anderem der Ausbau der S4 in Bargteheide deutlich“, so Bernstein.