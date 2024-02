Oststeinbek. Beim Schlachtfest trifft Tradition auf gute Laune. Feuerwehr erwartet Anfang März mehr als 1000 Besucher. Wo es die Tickets gibt.

Es ist die große Party in Oststeinbek zum Jahresbeginn und lockt Besucher über die Ortsgrenzen hinaus an: Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet am Sonnabend, 9. März, ihr beliebtes Schlachtfest. Los geht es um 16 Uhr in einem großen Festzelt an der Oststeinbeker Feuerwache.