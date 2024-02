Glinde. Martin Radtke (57) will in Glinde Erster Stadtrat bleiben. Die Gründe für den Wechsel und was er für die Mehrheitsverhältnisse bedeutet.

Die FDP-Fraktion in der Glinder Stadtvertretung kann einen prominenten Neuzugang verzeichnen: Martin Radtke, von 2020 bis 2023 Bürgervorsteher und bis vor kurzem Vorsitzender der CDU-Fraktion, hat sich den Liberalen angeschlossen. Sein Mandat nimmt der 57-Jährige mit und auch Erster Stadtrat möchte Radtke bleiben.