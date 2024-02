Bargteheide. Der Überfall auf das Autonome Jugendhaus in Bargteheide wird nun doch untersucht. Die Gründe für den Sinneswandel nach elf Tagen.

Nach dem Überfall auf das Autonome Jugendhaus (AJH) Bargteheide in der Nacht zum 3. Februar kommt es nun doch zu polizeilichen Ermittlungen. Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Nachforschungen am Mittwoch, 14. Februar, übernommen, bestätigte ein Sprecher dieser Redaktion. Es stehe der Verdacht eines politisch motivierten Hintergrunds im Raum, hieß es zur Begründung. „Wir sehen den Ergebnissen der Ermittlungen mit Interesse entgegen und begrüßen die eingehende Untersuchung dieses Vorfalls“, heißt es in einer Mitteilung des AJH.