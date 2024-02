Glinde. 550.000 Euro für das Grundstück sind der Politik zu viel. Die Verhandlungen zwischen Stadt und dem Eigentümer liegen auf Eis.

Es sieht wüst aus auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück an der Dorfstraße in Glinde, auf dem die Ruine steht. Um die abgebrannte Suck‘sche Kate ist ein Metallzaun gezogen, davor liegen verkokelte Fensterrollläden im Garten. Mülltonnen sind umgekippt, Teile des Zauns weggebrochen. Der Eigner macht keine Anstalten, die Reste zu beseitigen und Ordnung zu schaffen. Das verwundert kaum. Auch vor dem Feuer, das sich in der Nacht zum 11. Juli im vergangenen Jahr ereignete, hatte er sich nur stiefmütterlich um die Immobilie gekümmert. Deshalb wollte die Stadt das Objekt erwerben. Der Besitzer rief 550.000 Euro auf und hält weiterhin an der Summe fest. So viel will die Politik aber nach der Zerstörung nicht ausgeben, den Preis stattdessen drücken. Die Situation ist verfahren.