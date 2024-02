Ahrensburg. Ab Donnerstag wird der Busverkehr in Stormarn massiv beeinträchtigt sein. Welche Linien betroffen sind und ob Kinder trotzdem zur Schule müssen.

Wer am Donnerstag und Freitag in Stormarn mit dem Bus von A nach B kommen möchte, braucht starke Nerven – und sollte sich womöglich nach Alternativen umsehen. Wegen eines Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten des Omnibusverbandes Nord (OVN) in ganz Schleswig-Holstein aufruft, stehen ab Donnerstag, 15. Februar, mit Beginn des Frühdienstes die Busse still. Der Streik soll am Freitag, 16. Februar, mit dem letzten Dienst enden.