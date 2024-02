Glinde. Mediterranes Lokal am Marktplatz hält nur rund acht Monate durch. Grieche schließt ebenfalls. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur.

Am kommenden Sonntag, 18. Februar, steht Naim Salehie zum letzten Mal in der Küche seines Restaurants am Glinder Marktplatz, um Gästen mediterrane Speisen zuzubereiten. Er hatte das Geschäft neben dem Rathauseingang erst im Juni vergangenen Jahres eröffnet. Das Castello ist ein Familienbetrieb, seine Frau und die beiden Söhne packen mit an, sowie ein Angestellter. Jetzt ist Schluss. Und zwar nicht nur für den erfahrenen Gastronom. Binnen weniger Tage werden gleich zwei Lokale im Stadtzentrum schließen. Auch der Grieche mit dem Namen Sirtaki macht Ende dieses Monats dicht. Die Ursachen sind unterschiedlicher Natur.