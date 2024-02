Reinbek. Bis zuletzt hatten die Geschäftspartnerinnen gehofft, Nachfolger zu finden. Doch daraus wurde nichts. Alternativen gibt es kaum.

Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass es anders kommt. Doch trotz aller Bemühungen und Gespräche mit Interessenten hat sich am Ende niemand gefunden, der Angela Aldenhövels und Britta Rüffers XXL-Dessousladen „Kuck mal!“ am Mühlenredder in Reinbek übernimmt. Mittlerweile steht fest: Am 22. Februar wird das Traditionsgeschäft nach 22 Jahren für immer seine Türen schließen.