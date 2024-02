Ammersbek. Mehrere Anrufer hatten den Brand gemeldet. Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit den intensiven Löscharbeiten beschäftigt.

Feuerwehrgroßeinsatz am Sonntagabend, 11. Februar, in Ammersbek: An der Timmerhorner Straße sind fünf Gartenlauben abgebrannt. Mehrere Anrufer hatten sich gegen 20.30 Uhr bei der Integrierten Regionalleitstelle Süd gemeldet, wie ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.