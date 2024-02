Lütjensee. Das Konzert findet am Sonnabend, 17. Februar, statt. Das Klavierduo Oskar wird das Publikum mit Bach, Mozart und Co. verzaubern.

Zu Ehren des Anfang des Jahres verstorbenen Ehrenbürgers Günther Fielmann veranstaltet die Tymmo-Kirche (Möhlenstedt 7a) in Lütjensee am Sonnabend, 17. Februar, ein Gedächtniskonzert. Beginn ist um 19 Uhr. Der Gründer und langjährige Chef des Hamburger Familienunternehmens Fielmann war sam 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee gestorben.