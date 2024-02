Reinbek. Um 2.15 Uhr in der Nacht ging der Alarm. Die Tür zur Wohnung musste aufgebrochen werden. Denn der Mieter war gar nicht zu Hause.

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Februar, ist die Feuerwehr gegen 2.15 Uhr zu einem Einsatz in der Hamburger Straße in Reinbek gerufen worden. Eine Wohnung war stark verraucht. Weil niemand zu Hause war, mussten Feuerwehr und Polizei die Tür gewaltsam öffnen.