Ahrensburg. Spanien, Estland, Österreich und Mecklenburg: Ahrensburg will Anreize für Reisen schaffen. Dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch.

Esplugues in Spanien, Viljandi in Estland, Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, Feldkirchen in Österreich: Das sind die vier Ahrensburger Partnerstädte. Weil die Kontakte seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 etwas eingeschlafen sind, möchte das Rathaus die gegenseitigen Besuche jetzt wiederbeleben. Unter anderem soll der Reisekostenzuschuss pro Teilnehmer von 120 auf bis zu 250 Euro erhöht werden. Hinzu kommt wie bisher ein Tagegeld von 3,50 Euro je Person bei Fahrten in eine Partnerstadt sowie von 5,00 Euro bei Besuchen in der Schlossstadt für die Gästeversorgung.