Oststeinbek. Neue Grundschule in Oststeinbek kostet 28 Millionen Euro. So viel hat die Gemeinde noch nie für ein Projekt ausgegeben. Ein Rundgang.

Die Kräne sind abgezogen, der Komplex mit drei Gebäudeteilen ist von einem Gerüst ummantelt und sieht schon nahezu fertig aus. „95 Prozent der Außenarbeiten am Objekt sind erledigt“, sagt Maik Raiser, Sachgebietsleiter Hochbau, Bewirtschaftung und Unterhaltung, über den Fortschritt von Oststeinbeks teuerstem Projekt aller Zeiten. Die Gemeinde leistet sich eine neue Grundschule. Das Gerüst nutzen Arbeiter, um die Spalten zwischen den braunen Klinkersteinen zu verfugen. Auch müssen sie noch Teile des Dachs mit Zinkblech abdecken. Von dem, was die Kinderherzen höher schlagen lässt, ist noch nichts zu sehen: Geräte und Plätze, an und auf denen man sich sportlich betätigen kann. Und davon gibt es jede Menge. Die Lehranstalt wird zugleich ein Spielparadies.