Ahrensburg. Luftfahrzeug nähert sich den Stromkabeln in Stormarn bis auf wenige Meter. Müssen sich die Bürger jetzt Sorgen machen?

Wer sich am Mittwoch, 14. Februar, über einen Helikopter wundert, der erstaunlich nah an den Hochspannungsleitungen in Stormarn fliegt, der darf beruhigt sein: Das hat alles seine Ordnung. Wie die Schleswig-Holstein Netz AG mitteilt, finden in der kommenden Woche ab Montag, 12. Februar, Kontrollen von rund 295 Kilometern Hochspannungsnetz in Schleswig-Holstein per Helikopter statt. Das entspricht einem Viertel des gesamten Hochspannungsnetzes im nördlichsten Bundesland.