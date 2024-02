Ahrensburg. Kommen rechtliche Grundlagen für die Kinderbetreuung viel zu spät? FDP-Politiker fordert Rücktritt der Sozialministerin Aminata Touré.

Die Ankündigung von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), das neue Finanzierungssystem für die Kitas in Schleswig-Holstein erst im Herbst vorstellen zu wollen und die Abstimmung im Landtag gar erst Mitte Dezember folgen zu lassen, schlägt hohe Wellen. In der jüngsten Sitzung des Stormarner Jugendhilfeausschusses drohten Vertreter der Kita-Träger jetzt damit, vorsorglich Insolvenz anzumelden, weil ein Weiterbetreiben der Einrichtungen unter diesen Vorzeichen wirtschaftlich nicht zu verantworten sei. „Wenn es erst 14 Tage vor Inkrafttreten Klarheit über die neuen rechtlichen Grundlagen gibt, ist eine seriöse Personal- und Finanzplanung für 2025 und die Folgejahre unmöglich“, sagt Anette Schmitt, Geschäftsführerin der Awo Soziale Dienstleistungen Stormarn, die im Kreis 15 Kitas in sechs Kommunen betreibt.