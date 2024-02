Ahrensburg/Bad Oldesloe. Pläne des Bildungsministeriums: Lehrlinge sollen statt in Ahrensburg Berufsschule in Mölln besuchen. Handwerksvertreter alarmiert.

Noch ist es nur ein Entwurf, doch das Handwerk in Stormarn ist alarmiert. „Wenn das umgesetzt wird, werden wir in Stormarn keine Auszubildenden im Metallbau mehr haben“, sagt Jan Bork, Metallbaumeister aus Bad Oldesloe. Gemeint ist der Masterplan Berufliche Bildung, den Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) Ende Januar in Kiel vorgestellt hat.