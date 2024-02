Bargteheide. Stück nach Roman „Sophia, der Tod und ich“ des früheren Tomte-Sängers kommt ins Kleine Theater. Warum es den Nerv des Publikums trifft.

Es klingelt an der Wohnungstür. Wer kann das schon sein, denkt der Ich-Erzähler im Roman „Sophia, der Tod und ich“, und öffnet die Tür. Ein Fehler, denn der Tod steht davor und verkündet ihm, dass er nur noch wenige Minuten zu leben hat. Aus und vorbei – Geschichte zu Ende? Ganz im Gegenteil, an diesem Punkt geht sie erst so richtig los. Es ist erfrischend unkonventionell, urkomisch und berührend zugleich, wie Autor Thees Uhlmann in seinem Erstlingsroman an das Thema Lebensende herangeht. Und es beweist einmal mehr, dass Uhlmann, der als Sänger der Hamburger Band Tomte einem breiten Publikum bekannt wurde, nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein ganz großer Geschichtenerzähler ist.