Bad Oldesloe. Landwirte planen Protestaktion in Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg. Auf dieser Route müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Für Sonnabend, 3. Februar, haben Landwirte eine Protestaktion in Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg angekündigt. Eine Trecker-Kolonne solle von Ratzeburg aus nach Bad Oldesloe fahren und wieder zurück, so die Versammlungsbehörde in Stormarns Nachbarkreis. Es sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Kreis Herzogtum Lauenburg rechnet mit bis zu 400 Teilnehmern.