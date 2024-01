Bad Oldesloe. Massive Ausfälle im Linien- und Schülerverkehr am Freitag und Sonnabend. Auch U-Bahn und HVV hop betroffen. Was Reisende wissen müssen.

Wegen des Warnstreiks der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) steht am Freitag und Sonnabend, 2. und 3. Februar, auch in Stormarn der Busverkehr weitgehend still. Auf den Linien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die den Süden des Kreises mit den Städten Ahrensburg, Bargteheide, Glinde und Reinbek und Umgebung bedienen, wird der Verkehr laut dem Hamburger Verkehrs-Verbund (HVV) am Freitag voraussichtlich vollständig zum Erliegen kommen.