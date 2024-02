Ahrensburg. Am 3. Februar präsentiert der Berliner Kommissar in Ahrensburg das Bühnenprojekt „Die Zeitmaschine“ nach dem Roman von H.G. Wells.

Als Tatort-Kommissar Robert Karow hat sich Mark Waschke längst eine große Fangemeinde erspielt. Dabei ist der 51-Jährige seit vielen Jahren auch ein gefragter Theaterkünstler. Auf die Bühne kehrt er immer wieder gern zurück. So etwa am kommenden Sonnabend, 3. Februar, in Ahrensburg. Im Alfred-Rust-Saal (Wulfsdorfer Weg 71) begibt er sich dann ab 20 Uhr auf eine Zeitreise ins sehr ferne Jahr 802.701. Mit unserer Redaktion hat der gebürtige Wattenscheider über dieses interdisziplinäre Bühnenprojekt, den Tatort und Vorbestimmung gesprochen.