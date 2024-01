Reinbek. Benedikt Woll (26) ist Reinbeks neuer Kirchenmusiker. Was er vorhat und zur Ahrend-Orgel in der Nathan-Söderblom-Kirche sagt.

Die Kirchenmusik wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: Benedikt Woll wird Reinbeks neuer Kirchenmusiker. Der 26-Jährige ist ab 1. Februar zuständig für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in Reinbek-Mitte, in Reinbek-West und für die vier Chöre der Gemeinden. Er folgt damit auf Jörg Müller, der nach mehr als 45 Jahren, am Sonntag, 4. Februar, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in den Ruhestand verabschiedet wird.