Barbüttel. Mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Gasflasche lag in Holzhütte. Straße an der Ortsumgehung wurde vorübergehend gesperrt.

Im Gartenpark Vogelkoje an der Straße Stübels in Barsbüttel ist eine 24 Quadratmeter große Holzhütte bei einem Brand komplett zerstört worden. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen ihr bereits hohe Flammen entgegen. Es war klar, dass die Laube nicht mehr zu retten war. In ihr befanden sich keine Personen. Die Ursache ist bislang unklar. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.