Ahrensburg. Seit 1967 liefen die Maschinen der Tiefdruckerei ununterbrochen im Drei-Schicht-Betrieb. Wie es für 545 Mitarbeiter weitergeht.

Mit der „Hörzu“ fing alles an, mit der „Hörzu“ hörte alles auf. Die Fernsehzeitschrift war das erste Produkt, das am 23. Juni 1967 in der Tiefdruckerei im Ahrensburger Gewerbegebiet durch die Rotation lief. Und sie ist auch das letzte Heft, das 56 Jahre und sieben Monate später die Verladerampe von Prinovis verlassen hat. Der Kreis für den über lange Zeit größten Arbeitgeber der Schlossstadt hat sich geschlossen.