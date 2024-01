Reinbek. 56 Zimmer, 1315 Quadratmeter Wohnfläche: Land hat kein Interesse an der Immobilie in Reinbek. Aber was wird nun aus dem Gericht?

Die Stadt Reinbek hat einen S-Bahnhof, ein Renaissance-Schloss, ein Krankenhaus, ein Schwimmbad, Kindergärten, verschiedene Schulen – und ein Amtsgericht. Letzter Punkt könnte sich aber bald ändern. Denn das Gerichtsgebäude wird jetzt auf einem Immobilien-Portal als „Einzigartiges Top-Investment“ und „Historisches Juwel in begehrter Lage von Reinbek“ angepriesen. 5,49 Millionen Euro soll das „Mehrfamilienhaus“ mit 56 Zimmern, 1315 Quadratmetern Wohnfläche und 4590 Quadratmetern Grundstück kosten.