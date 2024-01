Ahrensburg. Größere Cafeterien, mehr Klassen, modernes Lehrerzimmer: Stadt investiert kurzfristig vier Millionen Euro an drei Standorten.

Die Ahrensburger Stadtverordnetenversammlung hat mehr als vier Millionen Euro freigegeben, um die Raumnot an drei Schulen zu lindern. Noch in diesem Jahr sollen Um- und Anbauten an den beiden GrundschulenAm Schloss und Am Reesenbüttel sowie an der Stormarnschule in Angriff genommen werden. Damit bekommen die Kinder und auch die Lehrer dringend benötigten zusätzlichen Platz. Zwei Projekte wurden einstimmig beschlossen, das dritte mit klarer Mehrheit.