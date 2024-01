Unfall in Oststeinbek: Polizei sucht Fahrer von dunklem Pkw

Fahrzeug überholt 85-Jährige in Havighorst von rechts und fährt über den Gehweg. Dabei wird das Auto der Seniorin beschädigt.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Oststeinbek (Symbolbild).

Oststeinbek. Nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Oststeinbeker Ortsteil Havighorst am Sonntag, 31. Dezember, sucht die Polizei den Fahrer eines dunklen Pkw. Gegen 21.40 Uhr soll der Mann oder die Frau auf der Dorfstraße den weißen Kia Picanto einer 85-Jährigen von rechts überholt haben und dabei über den Gehweg gefahren sein.

Dabei kam es laut Polizei zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Auto der Seniorin seien der Spiegel und der Kotflügel beschädigt worden. Der andere Wagen, ein breiterer, dunkler Pkw, sei ohne anzuhalten in Richtung Hamburg-Mümmelmannsberg und von dort weiter zur B5 gefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Beamten in Höhe des Restaurants „Elbrus“.

Die Polizei Glinde ermittelt wegen des Vorwurfs der Fahrerflucht. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise, die Angaben zum Unfallhergang sowie zu dem dunklen Pkw und seinem Fahrer machen können. Sie sind unter Telefon 040/710 903-0 erreichbar.