Müllabfuhr Stormarn: Wo alte Weihnachtsbäume abgeholt werden – der Überblick

Kommende Woche startet die Müllabfuhr in Stormarn mit der Abholung ausgedienter Tannen. Welcher Ort wann an der Reihe ist.

Die ausgedienten Weihnachtbäume werden von kommender Woche an von Mitarbeitern der Abfallwirtschaft Südholstein abgeholt.

Ahrensburg. Heiligabend und an den Feiertagen sorgt er für Glanz und weihnachtliche Stimmung – doch nach dem Fest wollen die meisten Stormarner den Christbaum schnell und unkompliziert wieder loswerden. Aber wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Wer seinen Baum selbst entsorgen möchte, kann ihn zu einem der sieben Recyclinghöfe im Kreisgebiet (Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinbek, Reinfeld, Stapelfeld und Trittau) bringen. Noch einfacher ist es, den Baum einfach am Straßenrand abzustellen. Die Müllabfuhr holt die Bäume zwischen Montag, 8. Januar, und Freitag, 19. Januar, ab.

„Die Praxis der letztjährigen Tannenbaumabfuhr hat sich bewährt. Die Abholung der ausgedienten Bäume findet wieder im Rahmen der Biotonnenleerung statt“, sagt Olaf Stötefalke, Prokurist der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH). Der Tannenbaum muss am Abfuhrtermin bis 6 Uhr morgens direkt neben dem Abfallbehälter zur Abholung bereitstehen. Sämtlicher Baumschmuck muss vorher entfernt werden. Sollte der Baum höher als zwei Meter sein, muss er in der Mitte durchgesägt werden.

Das sind die Abholtermine für die ausgedienten Tannenbäume im Kreis Stormarn

Stötefalke: „Die Tannenbäume werden mit einem gesonderten Fahrzeug eingesammelt. Die Leerung der Biotonnen muss also zeitlich nicht automatisch die der Tannenbaumabholung sein.“ Wichtig: Für jeden Ort im Kreisgebiet gibt es nur einen Abholtermin. Los geht es am Montag, 8. Januar, in Glinde und Oststeinbek.

Die Abholtermine für alle Kommunen im Kreis Stormarn – von A wie Ahrensburg bis Z wie Zarpen – im Überblick: Ahrensburg (16. Januar), Ammersbek (18. Januar), Bad Oldesloe (9. Januar), Badendorf (17. Januar), Bargfeld-Stegen (11. Januar), Bargteheide (18. Januar), Barnitz (17. Januar), Barsbüttel (15. Januar), Braak (15. Januar), Brunsbek (15. Januar), Delingsdorf (11. Januar), Elmenhorst (11. Januar), Feldhorst (17. Januar), Glinde (8. Januar), Grabau (9. Januar), Grabau (9. Januar), Grande (19. Januar), Grönwohld (19. Januar), Großensee (15. Januar), Großhansdorf (10. Januar), Hamberge (17. Januar), Hamfelde (19. Januar), Hammoor (18. Januar), Heidekamp (17. Januar), Heilshoop (17. Januar), Hohenfelde (19. Januar), Hoisdorf (10. Januar), Jersbek (11. Januar), Klein Wesenberg (17. Januar), Köthel (19. Januar), Lasbek (9. Januar), Lütjensee (19. Januar), Meddewade (17. Januar), Neritz (9. Januar), Nienwohld (11. Januar), Oststeinbek (8. Januar), Pölitz (17. Januar), Rausdorf (12. Januar), Rehhorst (17. Januar), Reinbek (12. Januar), Reinfeld (17. Januar), Rethwisch (17. Januar), Rümpel (9. Januar), Siek (15. Januar), Stapelfeld (15. Januar), Steinburg (10. Januar), Tangstedt (11. Januar), Todendorf (10. Januar), Travenbrück (17. Januar), Tremsbüttel (9. Januar), Trittau (19. Januar), Wesenberg (17. Januar), Witzhave (12. Januar), Zarpen (17. Januar).