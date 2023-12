Einbrecher durchwühlen Postshop in Bargteheide

Der Postshop in der neuen Famila-Filiale Am Redder in Bargteheide (links oben) wurde jetzt zum Ziel von Einbrechern.

Bargteheide. In der Nacht zum Donnerstag, 28. Dezember, sind Einbrecher in den Postshop der Famila-Filiale Am Redder in Bargteheide eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gegen 2 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum separaten Innenraum des Postshops. In den Supermarkt drangen die Diebe in der Folge allerdings nicht vor. Angaben zu Art und Umfang des Stehlguts konnten vorerst noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruchsdiebstahl übernommen. Sie sucht jetzt Zeugen, die etwas zum Tathergang und den Tätern sagen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen. luka