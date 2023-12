Barsbüttel: Kind belästigt – Polizei sucht schwarzhaarigen Mann

Unbekannter soll Siebenjährige in Barsbüttel auf Schulweg festgehalten und auf die Wange geküsst haben. Sprecherin warnt vor Gerüchten.

Ein unbekannter Mann soll ein Mädchen auf dem Schulweg in Barsbüttel festgehalten und auf die Wange geküsst haben (Symbolbild).

Barsbüttel. Aufregung in Barsbüttel: Ein unbekannter Mann soll an der Stemwarder Landstraße eine Siebenjährige belästigt haben. Der Unbekannte sei nach bisherigen Erkenntnissen auf das Mädchen zugegangen, habe den Kopf des Kindes festgehalten und ihm einen Kuss auf die Wange gegeben, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Der Vorfall soll sich Kilian zufolge bereits am Montag, 4. Dezember, ereignet haben.

Demnach sei die Siebenjährige gegen 12 Uhr auf dem Heimweg von der Schule gewesen und habe gerade auf den Bus gewartet, als sie auf den Mann traf. Dieser wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Die Kriminalpolizei Reinbek hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und hofft, den Mann mithilfe von Zeugenhinweisen ausfindig machen zu können. Die Beamten sind unter Telefon 040/727707-0 erreichbar.

Polizei ermittelt: Mann soll Mädchen in Barsbüttel auf Wange geküsst haben

Gleichzeitig warnt die Polizei vor Spekulationen. „Nachdem Eltern und auch Schüler durch die Schulleitung in einem Schreiben zu diesem Thema sensibilisiert wurden, kommt es insbesondere in den sozialen Medien zu Gerüchten“, sagt Kilian. Deren Verbreitung sorge unter den Eltern für unnütze Angst und Sorge. Kilian betont: „Weitere Vorfälle wie dieser sind polizeilich nicht bekannt.“ Die Sprecherin appelliert: „Sehen Sie von der Verbreitung von Sachverhalten ab, die Sie lediglich vom Hören-Sagen kennen und deren Quelle unbekannt ist.“