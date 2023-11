Magie für die ganze Familie – Theater in Reinbek und Wentorf

Reinbek/Wentorf. „Wilma Wolles Weihnachtsladen“, „Jan & Henry 2 – ein neuer Fall für die Erdmännchen“ und eine aktuelle Version des klassischen Weihnachtsmärchens „Frau Holle“ – in Wentorf und Reinbek führen Theater und Laienspielbühnen in der Vorweihnachtszeit gleich drei Stücke für Familien mit kleinen Kindern auf

Die Wentorfer Bühne macht am ersten Adventswochenende mit dem „Weihnachtsladen“ von Ulrich G. Engelmann den Anfang. Das Stück spielt in einem altmodischen Spielzeugladen, den der neue Besitzer Herr Grässlich (Wolfgang Snijders) zusammen mit Schleimi, einem Schleimteufel (Torsten Preiß), in eine Spielhalle verwandeln will. Denn Besitzerin Wilma Wolle (Nevenka Erdmann) wurde gekündigt, weil sie mit 13 Goldeuro Miete im Verzug ist. Sie hat nur bis Heiligabend Zeit, ihren Mietrückstand auszugleichen. Dafür müsste sie die Spielzeuge verkaufen.

Weihnachtsmärchen und Theater für Familien mit kleinen Kindern

Was soll dann bloß aus dem Nussknacker Knackebacke (Dierk Berger), der Tanzpuppe Belinda (Reneé Behrend), dem Bär Brummel (Alexander Komroczki) und dem Trommler Ringo Tamtam (Sonja Wohlers) werden? Auch die Kinder Emma und Larissa (Lisa und Sara Wolf-Benecke) sind traurig. Die Rettung naht in Gestalt der kleinen Zaubermaus (Lia dos Santos), sie ruft himmlischen Beistand.

„Wilma Wolles Weihnachtsladen“ feiert Premiere am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Weitere Aufführungen laufen am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Dezember, jeweils um 14.30 und 17 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Wentorf (Achtern Höben 3). Karten für 5 Euro gibt es bei „Mein Bioladen“ (Hauptstraße 4) oder online unter www.wentorfer-buehne.de.

Kika-Helden: Erdmännchen Jan und Henry kommen ins Sachsenwaldforum

Ursprünglich wurden die beiden Figuren Jan und Henry für den Fernsehkanal Kika von ARD und ZDF entwickelt: Jetzt sind die beiden Erdmännchen mit dem Theater Lichtermeer, ein Musiktheater für Kinder, am Sonntag, 10. Dezember, zu Gast im Sachsenwaldforum Reinbek (Hamburger Straße 4-8): „Jan & Henry 2 – Ein neuer Fall für die Erdmännchen“. Das Stück beginnt um 15 Uhr.

Die Erdmännchen Jan und Henry sind im Sachsenwald-Forum in Reinbek als Musiktheater zu sehen.

Foto: Martin Reinl / Theater Lichtermeer

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im zweiten Teil führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen mysteriöse Dinge vor sich, und Jan und Henry müssen viele Rätsel lösen. Doch das größte Rätsel ist die Legende um einen alten Schatz, der von den Schlossbewohnern fieberhaft gesucht wird, um den drohenden Verkauf ihres verschuldeten Zuhauses zu verhindern. Außerdem begegnen die Kika-Helden dort ihrer Freundin Krokodella.

Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erleben die kleinen Zuschauer hautnah im neuen Musical. Ein sechsköpfiges Ensemble spielt, tanzt und singt im für das Theater Lichtermeer typischen Mix aus Menschen, Puppen und toller Musik in einem lustigen und zugleich spannenden Abenteuer. Karten ab 23,90 Euro gibt es unter www.eventim.de.

„Frau Holle“: Ein Weihnachtsmärchen ohne Gedöns in der BeGe

Bereits seit 1994 bringt das Theater Westibuel aus Bergedorf vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich in jedem Jahr ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne. In einer neuen Fassung von Viola Eppler wird „Frau Holle“ frei nach dem Märchen der Brüder Grimm für Kinder von vier Jahren an sowie die junggebliebene Familie aufgeführt – ohne Schloss, Krone und Gedöns.

Zu sehen ist das Stück am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils von 16 Uhr an in der Begegnungsstätte Neuschönningstedt am Querweg 13. Karten gibt es im Vorverkauf für 6 Euro an der KulturKasse in der Stadtbibliothek (Hamburger Straße 4-8, 040/72750800) oder an der Abendkasse – wenn noch Restkarten vorhanden sind – ab einer Stunde vor Beginn der Vorstellung.