Beim Winterfest den Charme von Niemann‘s Gasthof spüren

Reinbek. So mancher ehemalige Stammgast fragt sich, was eigentlich aus Niemann‘s Gasthof im Stadtteil Silk geworden ist. Der neue Eigentümer hatte versprochen, so viel wie möglich vom Charme des 167 Jahre alten Landgasthofs zu erhalten. Am Sonntagnachmittag, 25. November, gibt es eine Gelegenheit, dies zu überprüfen: Hotelier Philipp Tatschl lädt zum gemütlichen „Winterfest“ ein.

Die Gäste können sich bei Heißgetränken, Würstchen und Schmalzgebäck gegen kleines Geld zwischen 15 und 18 Uhr in Ruhe umschauen. Kleine Gäste im Alter von vier bis zehn Jahren können in Niemann‘s Gasthof in Silk Spiele spielen oder bei Bastelaktionen mitmachen. „Selbstverständlich dürfen sie ihre Werke auch mit nach Hause nehmen“, sagt Tatschl.

Gemütliches Winterfest in Niemann‘s Gasthof

Mit seinem Hotelbetrieb ist der 30 Jahre alte Unternehmer sehr zufrieden. „Wir werden sehr gut gebucht, unter der Woche sind wir meist ausgebucht“, berichtet er. „Der September ist sogar noch besser gelaufen als der Sommer. Nur am Wochenende haben wir manchmal noch freie Zimmer.“ Die Gäste seien vor allem Monteure und Handwerker, die in der Region arbeiten.

„Aber was unsere Veranstaltungen betrifft, gibt es noch viel Luft nach oben“, sagt der Jungunternehmer, der den 167 Jahre alten Traditionsgasthof Anfang des Jahres von Joachim Niemann übernommen hat. Seitdem ist das beliebte Restaurant geschlossen.

Auch ein Blick in eins der 18 Hotelzimmer ist möglich

Die Küche öffnet Tatschl nur für Veranstaltungen: Vom Kaffeenachmittag über den 60. Geburtstag oder eine Verkaufsveranstaltung bis zur Film-Location stehen den Gästen alle Möglichkeiten offen. Diese will Tatschl potenziellen Kunden bekannter machen. Auch einen Blick in eines der 18 Hotelzimmer können Besucher am 25. November werfen. Parkplätze gibt es vor der Haustür (Silk 5, Reinbek).

