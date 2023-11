Barsbüttel Versuchter Einbruch in Rewe-Markt: Polizei fasst zwei Männer

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Ein Mann wird in Handschellen gelegt (Symbolbild).

Kriminelle wollen in Geschäft an der Straße Am Akku eindringen. Doch dazu kommt es nicht. Wenig später klicken die Handschellen.