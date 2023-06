Veritables Dilemma AfD hält an ihrem Vorschlagsrecht im Kreistag fest

Anstellen zum Urnengang hieß es in der ersten Kreistagssitzung gleich dreimal in Folge, als der AfD-Abgeordnete Arnulf Andreas Fröhlich zum Vorsitzenden des Hauptausschusses gewählt werden sollte.

Schwarz-Grüne Koalition in Kiel will Fünf-Monats-Regel in der Kreisordnung kippen.