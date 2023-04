Verkehrssicherheit Verschiedene Tempolimits vor Kita: Jetzt ist Behörde am Zug

Auf der rechten Straßenseite weist kein Verkehrsschild darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe der Kindergarten (Einfahrt links) befindet. Weil das Gebäude etwas zurückgesetzt liegt, fällt es nicht unmittelbar auf.

Elternverein stellt Antrag auf Neubewertung der Verkehrssituation an Hamburger Straße in Großensee. So reagiert der Kreis Stormarn.