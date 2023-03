Umweltschutz Land fördert Nachrüstung von Kläranlagen in Stormarn

Diplom-Bauingenieur Kai Wellbrock betreut die Versuchskläranlage der Technischen Hochschule Lübeck in Reinfeld, die mit 700.000 Euro gefördert wird.

Eintrag von Phosphor in Seen soll verringert werden. Dieser schadet Tieren und Pflanzen in Gewässern. Diese Kommunen bekommen Geld.